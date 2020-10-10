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"Бабушке по чайнику надавать": водитель спас ребенка в Москве

Майк Габриелян
1 час назад
Водитель московского автобуса Хуршет Мамадазаров спас шестилетнюю девочку Соню, которая заявила, что бабушка заставила её стрелять сигареты на улице.
По версии несовершеннолетней, они с бабушкой стояли на Курском вокзале и та приказала ей раздобыть сигарету. В итоге она заблудилась и бродила по городу, сообщает Mash.
Затем девочка зашла в автобус. Водитель Хуршет Мамадазаров заметил, что ребенок испуганно озирается по сторонам, а на каждой остановке выбегает, чтобы посмотреть, не здесь ли её дом, и забегает обратно. Тогда Хуршет высадил пассажиров и вызвал полицию. Во время ожидания он расспросил девочку. Сначала она рассказала историю о бабушке и сигарете. Затем тут же выдвинула другую версию: увязалась за мальчиком на красивом самокате.
Сейчас полицейские проверяют, почему заблудился ребенок.
В комментариях пользователи Сети негодуют и предлагают «бабушке по чайнику надавать». При этом многие усомнились в версии девочки о поисках сигареты для родственницы:
«Да кто б ей сигарету-то дал?»
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Омской области потерялась 13-летняя девочка.
Происшествия,Видео,Москва,
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