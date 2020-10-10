"Бабушке по чайнику надавать": водитель спас ребенка в Москве

Затем девочка зашла в автобус. Водитель Хуршет Мамадазаров заметил, что ребенок испуганно озирается по сторонам, а на каждой остановке выбегает, чтобы посмотреть, не здесь ли её дом, и забегает обратно. Тогда Хуршет высадил пассажиров и вызвал полицию. Во время ожидания он расспросил девочку. Сначала она рассказала историю о бабушке и сигарете. Затем тут же выдвинула другую версию: увязалась за мальчиком на красивом самокате.