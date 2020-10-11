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Владимир Солодов пригласил зарубежных ученых на Камчатку для исследований Тихого океана 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 41 минуту назад
Губернатор Камчатки пригласил мировых ученых
Фото: ТАСС
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил письменные приглашения зарубежным ученым, чтобы они смогли подключиться к исследованию Тихого океана.

«Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, Caltech, Пекинский университет, Университет Токио», — написал он в своем Instagram.

Глава края также обозначил, что необходимо «собрать и услышать» все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах.

«Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке», — подытожил Солодов.

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#объединяемусилия Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио. Необходимо собрать и услышать все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке. #тихийокеан

Публикация от  Владимир Солодов (@vv_solodov)

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. Накануне Солодов обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым.
Губернатор Камчатского края рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. В среду он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт, и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.
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Происшествия , Катастрофы , Экология , Владимир Солодов , Камчатский Край
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