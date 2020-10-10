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В центре Москвы обнаружили человеческие кости 

Майк Габриелян 34 минуты назад
В центре Москвы обнаружили человеческие кости
Фото: depositphotos.com
На территории московского метро нашли старые человеческие кости. Эксперты подозревают, что они принадлежат монахам.
На останки наткнулись рабочие, проводившие земельные работы на электротяговой подстанции. Она расположена на Большой Никитской улице, 7.
Эксперты говорят, что на территории подстанции ранее до 1933 года располагался монастырь. Там могли хоронить насельников.
Фрагменты костей были направлены на исследование, передаёт РЕН ТВ.
В России нашли 300 мешков с человеческими костями
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Калининграде в подвале жилого дома нашли мешки с человеческими костями.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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