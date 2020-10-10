ЧС в Красноярском крае: полтонны нефти в Ангаре

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Муниципальный режим ЧС ввели в Кежемском районе Красноярского края после разлива нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), о разливе стало известно спустя неделю. Загрязнение уже начали ликвидировать с помощью сорбента.

— На базе, в городе Кодинске, при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны, — цитирует представителя ЕДДС ТАСС.

Как заявил заместитель главы Кежемского района Олег Зиновьев , факт разлива еще не подтвержден, идет проверка информации. По его словам, могла произойти утечка смеси воды и дизтоплива.

Режим чрезвычайной ситуации ввели еще в одном населенном пункте Красноярского края — Юксеевском сельсовете. По данным ЕДДС, на местном предприятии «Север» разлили бочку с горюче-смазочными материалами. Отходы вылились в канаву.