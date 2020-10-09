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В Бейруте при взрыве склада погибли три человека

Национальная Служба Новостейиещё 7
38 минут назад
В Бейруте взорвался склад с топливом в доме, расположенном в густонаселенном районе Тарик Джадида, в результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Джадид».
В Бейруте произошел мощный взрыв: есть погибшие
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Отмечается, что среди пострадавших более 50 человек. По данным телеканала, на взорвавшемся складе хранился бензин и мазут.
Происшествия,Бейрут,
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