Найдены возможные мотив и орудие убийства Легкоступовой 

В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя с мужем Юрием Фирсовым и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Сегодня «Мэш» сообщил, что при обыске в квартире Легкоступовой была найдена гантель, завернутая в полотенце, а на полотенце — следы крови. В настоящее время оба предмета изучают эксперты.

Тем временем адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль Сергей Жорин рассказал, что также при обыске была обнаружена расписка певицы об отчуждении квартиры. Следствие изучает ее. Жорин не знает, кому Легкоступова хотела отдать недвижимость, но допускает, что именно это желание могло стать мотивом для ее убийства.

Ранее Жорин заявил, что характер, количество и распространение повреждений по телу Легкоступовой свидетельствуют о том, что она была избита перед смертью. Он не исключил, что это мог сделать Фирсов.