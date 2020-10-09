Пропавшую под Тверью десятилетнюю девочку нашли живой 

Десятилетнюю девочку, пропавшую 7 октября в Конаковском районе Тверской области, нашли живой. Об этом сообщает в пятницу региональный главк СК.
"Сегодня слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату. Девочка была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут установлены все обстоятельства ее отсутствия", — сообщили в СК.
Ранее в связи с исчезновением ребенка следователи начали проверку. На территории района проводились масштабные поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры. В поисках использовалась различная криминалистическая техника, оборудование для фото— и видеофиксации, осматривались улицы деревни, проверялись чердаки и подвалы.