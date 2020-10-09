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Пропавшую под Тверью десятилетнюю девочку нашли живой 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Пропавшую под Тверью десятилетнюю девочку нашли живой
Фото: РИА Новости
Десятилетнюю девочку, пропавшую 7 октября в Конаковском районе Тверской области, нашли живой. Об этом сообщает в пятницу региональный главк СК.

"Сегодня слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату. Девочка была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут установлены все обстоятельства ее отсутствия", — сообщили в СК.

Ранее в связи с исчезновением ребенка следователи начали проверку. На территории района проводились масштабные поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры. В поисках использовалась различная криминалистическая техника, оборудование для фото— и видеофиксации, осматривались улицы деревни, проверялись чердаки и подвалы.
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Происшествия , МЧС , СКР , МВД , Тверская Область , Тверь
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