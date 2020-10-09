Пропавшую под Тверью десятилетнюю девочку нашли живой 

"Сегодня слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату. Девочка была обнаружена в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут установлены все обстоятельства ее отсутствия", — сообщили в СК.