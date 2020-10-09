В Крыму пересох самый большой водопад 

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Пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су ( Крым ). Очевидцы запечатлели на видео каменистую скалу, на которой нет ни капли воды.

Водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы на высоте 390 метров над уровнем моря. Высота Учан-Су составляет 98,5 метра, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

В начале сентября стало известно, что в Крыму пересохли почти все крупные реки. Метеорологи предупреждали, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди.