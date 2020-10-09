В Крыму пересох самый большой водопад 

Пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су (Крым). Очевидцы запечатлели на видео каменистую скалу, на которой нет ни капли воды.
Водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы на высоте 390 метров над уровнем моря. Высота Учан-Су составляет 98,5 метра, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.
В начале сентября стало известно, что в Крыму пересохли почти все крупные реки. Метеорологи предупреждали, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди.
После этого Сергей Аксенов заявил, в регионе вводятся графики подачи воды и призвал крымчан готовиться к худшей ситуации. По его мнению, эт поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее.