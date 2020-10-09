Адвокат заявил о важной улике в деле Легкоступовой 

Полиция обнаружила в квартире Валентины Легкоступовой многочисленные следы крови, которые могут свидетельствовать, что певица была убита. Об этом рассказал адвокат дочери покойной певицы Сергей Жорин

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови. Все вещи, на которых обнаружена кровь, изъяты и отправлены на экспертизу, чтобы установить, кому принадлежит эта кровь», — рассказал Жорин «Пятому каналу».

Жорин также сообщил, что в квартире была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры. По словам адвоката, следствие рассматривает убийство как одну из версий. Главным подозреваемым является муж певицы Юрий Фирсов

Жорин напомнил, что супруг Легкоступовой утверждает, что она поскользнулась в ванной. При этом повреждения на ее теле свидетельствуют о многократном воздействии тупым предметом, которым могла быть гантель.

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова умерла 14 августа от последствий черепно-мозговой травмы, полученной при невыясненных обстоятельствах. 11 августа 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику. В клинике состояние Легкоступовой резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, где и обнаружили черепно-мозговую травму.