Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму

Предприниматель Петр Шапиро, которого следователи подозревали в убийстве студентки, признался, что бросил девушку в беде на попавшем в шторм катере, сообщает «Комсомольская правда». На предпринимателя собираются завести еще одно уголовное дело.

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Как сообщал «Рамблер», 29 сентября 20-летняя студентка из Севастополя Лилия Бирулина отправилась на морскую прогулку с 43-летним московским бизнесменом Петром Шапиро. Больше девушка на связь с родственниками не выходила.

Предпринимателя задержали полицейские. По сообщениям СМИ, перед этим Шапиро признался матери студентки, что их катер попал в шторм, он пытался спасти ее дочь, но девушка утонула. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Спустя несколько дней Шапиро на допросе у следователей дал признательные показания. Правоохранители выяснили, что в роковой вечер никто насилия к Бирулиной не применял.