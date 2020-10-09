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Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму

Павел Тиунов
56 минут назад
Предприниматель Петр Шапиро, которого следователи подозревали в убийстве студентки, признался, что бросил девушку в беде на попавшем в шторм катере, сообщает «Комсомольская правда». На предпринимателя собираются завести еще одно уголовное дело.
Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму
Фото: соцсетисоцсети
Как сообщал «Рамблер», 29 сентября 20-летняя студентка из Севастополя Лилия Бирулина отправилась на морскую прогулку с 43-летним московским бизнесменом Петром Шапиро. Больше девушка на связь с родственниками не выходила.
Предпринимателя задержали полицейские. По сообщениям СМИ, перед этим Шапиро признался матери студентки, что их катер попал в шторм, он пытался спасти ее дочь, но девушка утонула. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Спустя несколько дней Шапиро на допросе у следователей дал признательные показания. Правоохранители выяснили, что в роковой вечер никто насилия к Бирулиной не применял.
Бизнесмен, по их словам, нарушил правила судовождения и не оказал помощи девушке, которая начала тонуть. В настоящее время решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека». Расследование продолжается.
Происшествия,Комсомольская правда,Республика Крым,
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