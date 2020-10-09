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Раскрыти детали истории о жившем в шкафу младенце 

Мария Иванова 19 минут назад
Раскрыти детали истории о жившем в шкафу младенце
Фото: ТАСС
Телеканал РЕН ТВ раскрыл детали истории младенца из Карпинска, которого мать полгода продержала в шкафу. По данным канала, следователи подозревают, что женщина страдала от послеродовой депрессии.
Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилось видео с истощенной девочкой-младенцем. По данным Telegram-канала Mash, во время беременности мать девочки не обращалась к врачам, а после рождения дочери заявила близким, что та умерла.
По информации РЕН ТВ, девочку обнаружили во время застолья коллеги женщины, услышавшие странные звуки. Они вызвали полицию и скорую, позже врачи выявили у девочки гипотрофию третьей степени и другие серьезные заболевания. Против матери возбудили уголовные дела по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании.
В свердловской полиции заявили, что 37-летняя женщина не может внятно объяснить, почему она так жестоко поступила с дочерью. По версии следствия, женщина страдает от послеродовой депрессии и шока после ухода мужа.
Знакомые женщины рассказали Mash, что она сама ушла от мужа, который был грубым и деспотичным. Канал утверждает, что о ребенке не знали даже родители женщины, часто приходившие в гости. Девочку однажды нашли двое других детей женщины — 13-летний сын и трехлетняя дочь. Им мать заявила, что это «кукла Полина» и запретила рассказывать о ней кому-либо.
По данным РЕН ТВ, женщину направили на психиатрическую экспертизу, ее старших детей на время отправили в приют, позже их должны передать родственникам.
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Происшествия , РЕН ТВ , Карпинск
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