Пьяный дебош в клубе: в Москве опозорился полицейский 

Столичные полицейские задержали коллегу из уголовного розыска за пьяный дебош в ночном клубе, сообщает Telegram-канал Baza. Оперативник хотел повеселиться, но его не пустили в заведение.

На видео, опубликованном журналистами, видно, как несколько сотрудников патрульно-постовой службы несут пьяного мужчину на руках. Нарушителя кладут на асфальт у машины «скорой помощи». Он просит оказать ему медицинскую помощь, но в ответ ему говорят, что «он здоров как бык». Полицейские заковывают кисти мужчины в наручники и заставляют смотреть в камеру.

«Это сотрудник ОРЧ. Старший опер. Капитошка. Гагаринский сотрудник. Молодец», — слышится голос за кадром.

По данным журналистов, полицейские задержали сотрудника оперативно-розыскной части отдела МВД «Гагаринский» Антона Журавлева. Сильно пьяный правоохранитель попытался пройти в клуб Gipsy, но охрана на входе его не пустила. Тогда Журавлев устроил драку с секьюрити и посетителями заведения. В итоге нетрезвого дебошира сдали полиции.