Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пьяный дебош в клубе: в Москве опозорился полицейский 

Павел Тиунов 25 минут назад
Пьяный дебош в клубе: в Москве опозорился полицейский
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские задержали коллегу из уголовного розыска за пьяный дебош в ночном клубе, сообщает Telegram-канал Baza. Оперативник хотел повеселиться, но его не пустили в заведение.
На видео, опубликованном журналистами, видно, как несколько сотрудников патрульно-постовой службы несут пьяного мужчину на руках. Нарушителя кладут на асфальт у машины «скорой помощи». Он просит оказать ему медицинскую помощь, но в ответ ему говорят, что «он здоров как бык». Полицейские заковывают кисти мужчины в наручники и заставляют смотреть в камеру.

«Это сотрудник ОРЧ. Старший опер. Капитошка. Гагаринский сотрудник. Молодец», — слышится голос за кадром.

По данным журналистов, полицейские задержали сотрудника оперативно-розыскной части отдела МВД «Гагаринский» Антона Журавлева. Сильно пьяный правоохранитель попытался пройти в клуб Gipsy, но охрана на входе его не пустила. Тогда Журавлев устроил драку с секьюрити и посетителями заведения. В итоге нетрезвого дебошира сдали полиции.
«Не трогай маму»: росгвардеец изнасиловал ребенка
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудника Росгвардии, отдыхавшего в Перми, обвинили в изнасиловании 11-летнего ребенка. 24-летний Сухроб Еров признал себя виновными в преступлении и в настоящее время ожидает результатов расследования.
Комментарии 2
Происшествия , Росгвардия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
В семье Оскара Кучеры трагедия
В семье Оскара Кучеры трагедия
Решена судьба пропускного режима в Москве
Решена судьба пропускного режима в Москве
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение