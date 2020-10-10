Обнаружена неожиданная находка в квартире Легкоступовой

Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал РЕН ТВ, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья.

"Действительно была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал юрист.

По его словам, документ сейчас изучают следователи.

Ранее Жорин рассказал, что правоохранители обнаружили в квартире Легкоступовой следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки. Он добавил, что эта версия до сих пор рассматривается как одна из причин смерти певицы.

Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.