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Адвокат рассказал о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой 

РИА Новости и ещё 16 9 минут назад
Обнаружена неожиданная находка в квартире Легкоступовой
Фото: Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал РЕН ТВ, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья.

"Действительно была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал юрист.

По его словам, документ сейчас изучают следователи.
Ранее Жорин рассказал, что правоохранители обнаружили в квартире Легкоступовой следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки. Он добавил, что эта версия до сих пор рассматривается как одна из причин смерти певицы.
Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Шоу-бизнес , Убийство , Сергей Жорин , РЕН ТВ
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