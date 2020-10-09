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Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В Москве задержана 25-летняя женщина, пытавшаяся продать собственного новорожденного ребенка. По данным следствия, «приемных родителей» своей дочери она искала в Интернете, где разместила объявление. В качестве вознаграждения за младенца подозреваемая требовала 300 000 рублей.
Сотрудники СК и уголовного розыска задержали злоумышленницу в столичном кафе, куда она явилась на «сделку» по продаже своей дочери. Она передала ребенка и после получения денежных средств написала расписку.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.
Происшествия , Видео , Москва
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