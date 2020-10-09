Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео 

Москве задержана 25-летняя женщина, пытавшаяся продать собственного новорожденного ребенка. По данным следствия, «приемных родителей» своей дочери она искала в Интернете, где разместила объявление. В качестве вознаграждения за младенца подозреваемая требовала 300 000 рублей.

Сотрудники СК и уголовного розыска задержали злоумышленницу в столичном кафе, куда она явилась на «сделку» по продаже своей дочери. Она передала ребенка и после получения денежных средств написала расписку.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.