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Российская учительница заклеила ребенку рот скотчем 

Артём Кульша 21 минуту назад
Российская учительница заклеила ребенку рот скотчем
Фото: РИА Новости
Учительница из Башкортостана заклеила ребенку рот скотчем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вчера начальница юридического агентства Зелифа Барлыбаева рассказала изданию, что классная руководительница четвертого класса одной из школ в Уфе, в котором учится ее сын, оскорбляет учеников, одному из них заклеила рот скотчем, а другого ударила головой об парту.
В данной связи Барлыбаева написала заявления на имя директора школы и уполномоченного по правам ребенка, в министерство образования Башкирии и республиканскую прокуратуру.
В тот же день в прокуратуре Башкортостана сообщили, что по данному факту было инициировано проведение проверки. В ходе нее будут выяснены обстоятельства произошедшего, проверено соблюдение законодательства об образовании и охране здоровья в школе и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц учебного заведения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Башкортостан
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