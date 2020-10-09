Российская учительница заклеила ребенку рот скотчем 

Учительница из Башкортостана заклеила ребенку рот скотчем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вчера начальница юридического агентства Зелифа Барлыбаева рассказала изданию, что классная руководительница четвертого класса одной из школ в Уфе, в котором учится ее сын, оскорбляет учеников, одному из них заклеила рот скотчем, а другого ударила головой об парту.

В данной связи Барлыбаева написала заявления на имя директора школы и уполномоченного по правам ребенка, в министерство образования Башкирии и республиканскую прокуратуру

В тот же день в прокуратуре Башкортостана сообщили, что по данному факту было инициировано проведение проверки. В ходе нее будут выяснены обстоятельства произошедшего, проверено соблюдение законодательства об образовании и охране здоровья в школе и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц учебного заведения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.