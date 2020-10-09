В Москве мать продала ребенка через Интернет за 300 тысяч 

В Москве задержана 25-летняя девушка, которая попыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову пишет ТАСС.
По ее словам, мать дала объявление о поиске приемных родителей для дочки и потребовала за передачу ребенка 300 тыс. рублей.
«8 октября в помещении одной из кофеен на востоке Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку. В этот момент ее задержали», — пояснила Иванова.
«Сделка» проводилась под контролем следователей, уточнила она.
Мать ребенка задержана, возбуждено уголовное дело. Жизни девочки ничего не угрожает, отмечает Telegram-канал «112».
«Рамблер» писал, что ранее 16-летняя москвичка, родив ребенка дома, выкинула его в окно квартиры.