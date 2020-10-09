В Москве мать продала ребенка через Интернет за 300 тысяч 

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По ее словам, мать дала объявление о поиске приемных родителей для дочки и потребовала за передачу ребенка 300 тыс. рублей.

«8 октября в помещении одной из кофеен на востоке Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку. В этот момент ее задержали», — пояснила Иванова.

«Сделка» проводилась под контролем следователей, уточнила она.

Мать ребенка задержана, возбуждено уголовное дело. Жизни девочки ничего не угрожает, отмечает Telegram-канал «112».

«Рамблер» писал, что ранее 16-летняя москвичка, родив ребенка дома, выкинула его в окно квартиры.