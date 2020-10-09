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В подвале дома севере Москвы нашли человеческие кости 

Москва24 и ещё 1 38 минут назад
В подвале московского дома нашли человеческие кости
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Человеческие останки обнаружили в подвале жилого дома на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник информагентства, инцидент произошел в доме 5 по Новопесчаной улице. Здесь проводилась замена канализационных труб.
В подвале нашли бедренную и малоберцовую кости, а также фрагмент лопаточной кости. Обнаруженные останки переданы на экспертизу.
В конце сентября жители города Шатура в Московской области случайно нашли в местном лесу человеческий череп. Инцидент произошел в двух километрах от садового товарищества "Росинка".
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