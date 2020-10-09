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В Москве предотвратили крупную квартирную аферу

Lenta.ru
1 час назад
Столичные полицейские задержали 34-летнего жителя Подмосковья, пытавшегося получить 6 миллионов рублей под залог чужой квартиры и по поддельному паспорту. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу.
В Москве предотвратили крупную квартирную аферу
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Мужчина захотел занять крупную сумму у частного предпринимателя, занимающегося инвестированием денежных средств по договорам займов. Для оформления сделки он прибыл в офис юридической фирмы, расположенный в центре города, предъявил паспорт, однако юристы усомнились в его подлинности. Предприниматель сам обратился в полицию, и это позволило предотвратить преступное деяние.
Впоследствии выяснилось, что для получения денег предполагаемый аферист использовал поддельный паспорт на чужое имя со своей вклеенной фотографией. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее в октябре в Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство в отношении двух граждан, укравших у местной жительницы квартиру стоимостью около 14 миллионов рублей. Мошенников приговорили к восьми и пяти годам тюремного заключения.
Происшествия,Московская Область,Москва,
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