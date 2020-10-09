«Не подходи»: мигрант напал с ножом на пенсионерку 

Пенсионерка попала в больницу с ножевым ранением после бытового конфликта с участием мигрантов в Москве . Об этом сообщает «Царьград».

В конце сентября в квартире одного из домов на Кронштадтском бульваре между 60-летней бывшей собственницей квартиры, которая до сих пор в ней проживает, с одной стороны и новым владельцем жилья и также проживающими там мужчинами-мигрантами произошел конфликт.

В какой-то момент, по словам мужчин, женщина стала угрожать им применением перцового баллончика и размахивать кухонным ножом, крича «Не подходи!».

В результате конфликта пенсионерка была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее повреждение брюшной стенки с повреждением прямых мышц живота и круглой связки печени. Она заявила полицейским, что ее ранил знакомый владельца квартиры. При этом женщина путалась в показаниях и отказалась от дачи письменных показаний. В свою очередь, владелец квартиры и мигранты утверждают, что она ранила себя сама.