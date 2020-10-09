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«Не подходи»: мигрант напал с ножом на пенсионерку 

Артём Кульша 17 минут назад
«Не подходи»: мигрант напал с ножом на пенсионерку
Фото: РИА Новости
Пенсионерка попала в больницу с ножевым ранением после бытового конфликта с участием мигрантов в Москве. Об этом сообщает «Царьград».
В конце сентября в квартире одного из домов на Кронштадтском бульваре между 60-летней бывшей собственницей квартиры, которая до сих пор в ней проживает, с одной стороны и новым владельцем жилья и также проживающими там мужчинами-мигрантами произошел конфликт.
В какой-то момент, по словам мужчин, женщина стала угрожать им применением перцового баллончика и размахивать кухонным ножом, крича «Не подходи!».
В результате конфликта пенсионерка была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее повреждение брюшной стенки с повреждением прямых мышц живота и круглой связки печени. Она заявила полицейским, что ее ранил знакомый владельца квартиры. При этом женщина путалась в показаниях и отказалась от дачи письменных показаний. В свою очередь, владелец квартиры и мигранты утверждают, что она ранила себя сама.
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Происшествия , Москва
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