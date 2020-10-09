Россиянин с топором взял в заложники детей 

Житель Красноярского края взял в заложники свою девушку и ее детей. Об этом сообщает «Подъем».

Некоторое время назад в поселке Тасееве 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своей девушкой стал бросаться на нее и ее пятерых детей с топором. Некоторое время спустя на место прибыли полицейские. Тогда мужчина запер женщину и детей в доме и начал бросаться с топором на правоохранителей. По словам очевидцев, он ранил участкового в ногу и повредил патрульный автомобиль.

В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел сообщили, что сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, он доставлен в ОВД, а женщина и дети не пострадали, в настоящее время с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

На днях, как сообщал «Рамблер», мужчина напал на женщину сначала на платформе на станции «Профсоюзная» Московского метрополитена, а затем в поезде из-за того, что она кашляла без защитной маски, а женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила нос ребенку на детской площадке во дворе одного из домов по Волгоградскому проспекту в столице.