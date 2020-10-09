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Опубликовано видео матери, державшей полгода в шкафу младенца

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
Жительница Урала полгода держала в шкафу младенца, которого она морила голодом. Ребенка втайне от матери кормил его тринадцатилетний старший брат. О том, что в доме находится грудная девочка, случайно узнали знакомые женщины, пришедшие к ней в гости.
Как стало известно, женщина родила ребенка дома и все это время держала его в спортивной сумке в шкафу. Всем знакомым она сообщила о том, что ее новорожденная дочь погибла. Сейчас жестокой матери грозит уголовное наказание. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Видео,
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