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Массовое отравление детей: госпитализированы 39 человек 

Артём Кульша 22 минуты назад
Массовое отравление детей: госпитализированы 39 человек
Фото: РИА Новости
Число детей, отравившихся в Дагестане, более чем удвоилось. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о госпитализации с отравлением по неизвестной причине 16 воспитанников детских садов в Махачкале. Все они были доставлены в Республиканский кожно-венерологический диспансер. Теперь местные власти сообщили о росте числа детей, госпитализированных в больницы Дагестана с признаками отравления, до 39 человек.

«Их состояние удовлетворительное», — сообщил собеседник ТАСС, добавив, что у детей были взяты анализы.

5 октября 13 детей почувствовали недомогание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Они были доставлены в больницу. Вчера в администрации Псковской области сообщили, что все школьники выписаны из больницы и здоровы. Позавчера руководительница управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая высказала мнение, что произошедшее является стечением обстоятельств — дети почувствовали недомогание из-за совокупности таких факторов, как волнение и возрастные или физиологические особенности.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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