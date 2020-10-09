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Бастрыкин дал поручение по делу о гибели дочери Конкина 

Rambler News Service и ещё 7 1 час назад
Бастрыкин дал поручение по делу о гибели дочери Конкина
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в центральный аппарат СК и тщательно изучить все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК России по вопросу установления обстоятельств гибели его дочери глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела по указанному факту для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Бастрыкин изучил обращение актера и поручил подчиненным тщательно отработать все версии произошедшего, в том числе излагаемые Конкиным. Следователи проверят все обстоятельства ЧП и дадут им правовую оценку. Выполнение поручения находится на контроле председателя СК.
Ранее столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Установлено, что 22 сентября дочь Конкина Софию доставили из бассейна фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Спасти девушку не удалось.
В дальнейшем СМИ распространили информацию о том, что София была пьяна в момент трагедии. Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявляла в ходе пресс-конференции на телеканале «360», что следователи не подтвердили эти данные. Результаты экспертизы будут готовы примерно через месяц.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , Александр Бастрыкин , СКР
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