ЧП в Дагестане: 16 детей госпитализированы 

16 детей госпитализированы в Дагестане с отравлением. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее данным, воспитанники детских садов в Махачкале были доставлены в Республиканский кожно-венерологический диспансер. В настоящее время там устанавливают причину их отравления.

5 октября, как сообщал «Рамблер», 13 детей почувствовали недомогание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Они были доставлены в больницу.

Позавчера глава управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая высказала мнение, что произошедшее является стечением обстоятельств — линейка была серьезным и волнительным мероприятием, в ходе нее звучали речи патриотической и нравственной направленности и особенная музыка, у всех пострадавших детей есть возрастные или физиологические особенности, один из них мог почувствовать недомогание, а стоящие рядом могли по этой причине отнестись внимательнее к своему самочувствию или задуматься о нем после вопроса педагога «Тебе не плохо?».

Вчера в администрации Псковской области сообщили, что все школьники, которые почувствовали недомогание во время линейки в школе №7 в Великих Луках, выписаны из больницы и здоровы.