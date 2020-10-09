Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

ЧП в Дагестане: 16 детей госпитализированы 

Артём Кульша 1 час назад
ЧП в Дагестане: 16 детей госпитализированы
Фото: ТАСС
16 детей госпитализированы в Дагестане с отравлением. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По ее данным, воспитанники детских садов в Махачкале были доставлены в Республиканский кожно-венерологический диспансер. В настоящее время там устанавливают причину их отравления.
5 октября, как сообщал «Рамблер», 13 детей почувствовали недомогание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Они были доставлены в больницу.
Позавчера глава управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая высказала мнение, что произошедшее является стечением обстоятельств — линейка была серьезным и волнительным мероприятием, в ходе нее звучали речи патриотической и нравственной направленности и особенная музыка, у всех пострадавших детей есть возрастные или физиологические особенности, один из них мог почувствовать недомогание, а стоящие рядом могли по этой причине отнестись внимательнее к своему самочувствию или задуматься о нем после вопроса педагога «Тебе не плохо?».
Вчера в администрации Псковской области сообщили, что все школьники, которые почувствовали недомогание во время линейки в школе №7 в Великих Луках, выписаны из больницы и здоровы.
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
Комментарии
Происшествия , Махачкала , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кашляющую пассажирку избили в метро Москвы
Кашляющую пассажирку избили в метро Москвы
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
ЧП в Крыму: пожилой тренер растлил ученицу
ЧП в Крыму: пожилой тренер растлил ученицу
Видео
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение