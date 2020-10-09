Россиянин скоропостижно умер во время удаления аппендицита 

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В Олюторской больнице во время операции по удалению аппендицита от большой кровопотери скончался пациент. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 2 октября операцию проводил врач-хирург ГБУЗ КК «Олюторская районная больница», одновременно замещающий должность заведующего хирургическим отделением.

Однако удаление аппендицита прошло неудачно, хирург повредил правую подвздошную артерию, из-за чего пациент потерял много крови, и спасти его не удалось.

«Хирург подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении СУ СК России по краю.

В следкоме также подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Оренбурге 9-летняя девочка скончалась в стоматологическом кресле во время операции по удалению зуба. Следователи возбудили уголовное дело.