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Что будет с державшей в шкафу ребенка россиянкой 

Артём Кульша 1 час назад
Что будет с державшей в шкафу ребенка россиянкой
Фото: ТАСС
Жительница Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу в надежде, что та умрет. Об этом сообщает паблик «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте».
Шесть месяцев назад 37-летняя разведенная мать двоих детей Юлия родила в своей квартире в Карпинске девочку. Она не захотела ее воспитывать, решила убить и сообщила знакомым, что ребенок родился мертвым. Юлия не смогла убить дочь и в надежде, что та умрет от голода, положила ее в сумку и убрала в шкаф. Иногда она давала ей воду.
Недавно одна из подруг, которая выпивала вместе с Юлией, услышала плач из одной из комнат, в тайне вошла туда и обнаружила девочку. Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

«Говорят, что в полиции Юлия рассказывала, что ее муж насиловал и она родила ребенка. Либо люди это сочинили, либо у нее реально кукуха поехала. Ну а в общем люди характеризуют семью как благополучную», — рассказала знакомая Юлии.

Также она высказала мнение, что 13-летний сын женщины мог подкармливать сестру, почему она и выжила. Тем временем в пресс-службе управления МВД по Свердловской области сообщили о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальная санкция, которую она подразумевает, — лишение свободы на срок до трех лет.
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Происшествия , МВД , Свердловская Область
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