В Петербурге неизвестный задушил пенсионерку

Неизвестный задушил 83-летнюю пенсионерку в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.
"По указанному адресу в шкафу обнаружен труп женщины со следами удушения 1937 года рождения", — говорится в сообщении. В полиции уточнили, что тело обнаружили в четверг вечером, однако эксперты установили, что приблизительное время смерти женщины — 5 октября. В полицию об обнаружении тела сообщил мужчина.
После обнаружения тела Главным следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве. "В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия направленные на установление личности и задержание злоумышленника", — отметили в главке МВД.