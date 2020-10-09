В Петербурге неизвестный задушил пенсионерку

"По указанному адресу в шкафу обнаружен труп женщины со следами удушения 1937 года рождения", — говорится в сообщении. В полиции уточнили, что тело обнаружили в четверг вечером, однако эксперты установили, что приблизительное время смерти женщины — 5 октября. В полицию об обнаружении тела сообщил мужчина.