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Самолет по маршруту Москва — Омск вынужденно сел в Екатеринбурге 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Самолет "Аэрофлота" по рейсу Москва — Омск совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"9 октября в 03:11 (01:11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва — Омск. На борту находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что предварительная причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики. "Уральской транспортной прокуратурой организованы мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, а во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой — о безопасности полетов", — уточнили в прокуратуре.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Кольцово , Генпрокуратура РФ , Екатеринбург , Москва , Омск
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