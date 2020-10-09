Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет "Аэрофлота" по рейсу Москва — Омск совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"9 октября в 03:11 (01:11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва — Омск. На борту находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что предварительная причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики. "Уральской транспортной прокуратурой организованы мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, а во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой — о безопасности полетов", — уточнили в прокуратуре.