Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

"9 октября в 03:11 (01:11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва — Омск. На борту находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа", — говорится в сообщении.