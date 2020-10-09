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Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир 

Lenta.ru и ещё 2 39 минут назад
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Фото: Тайга.инфо / YouTube
Инвестора обвинили в убийстве председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Залесский» из-за недосдачи профинансированных квартир. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС.
В январе в Центральном районе Новосибирска обнаружили тело 66-летнего председателя ЖСК с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»). Следователи связали гибель мужчины с его профессиональной деятельностью.
Вскоре удалось установить подозреваемого в преступлении — им оказался инвестор, вложившийся в застройку домов в ЖСК «Залесский». Мужчине передали лишь шесть из восьми профинансированных квартир, кроме того, инвестор остался без прибыли от продаж в размере 20 миллионов рублей.
По версии следствия, 27 января он прибыл к дому председателя ЖСК. Между бизнес-партнерами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый расстрелял председателя.
Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и убийстве. Уголовное дело направлено в суд. Свою вину инвестор признал в полном объеме.
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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