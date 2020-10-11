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Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Объяснен рост числа дел о шпионаже в России
Фото: ТАСС
В России не отмечается роста числа дел о шпионаже и госизмене — корректнее говорить о том, что для возбуждения этих дел существуют объективные условия. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

«Рост [числа дел] определяется повышенным противостоянием между странами — но сегодня роста нет. Есть объективные условия», — отметил Михайлов.

Ранее генерал сообщил, что распространенное суждение, согласно которому спецслужбы развиваются по пути государственно-частного партнерства и работают на корпорации, является весьма спорным.
В рамках спецпроекта «Разведчики, изменившие историю» «Лента.ру» рассказывает о советских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных мировых событий. Мало кто знает, что в годы Второй мировой войны и полувекового противостояния СССР и США судьбы человечества решали не только лидеры государств, но и отдельные сотрудники спецслужб. Разведка и шпионаж стали самым эффективным орудием в борьбе двух сверхдержав, а советские спецслужбы превратились в настоящий кошмар для их коллег из стран НАТО.
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Комментарии 84
Происшествия , Криминал , Александр Михайлов , ФСБ , НАТО , Lenta.ru
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