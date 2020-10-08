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Самолет с 400 килограммами кокаина разбился в Мексике 

Lenta.ru 1 час назад
Самолет с 400 килограммами кокаина разбился в Мексике
Фото: Reuters
В центральной части Мексики после погони в воздухе разбился легкомоторный самолет, перевозивший 400 килограммов кокаина, погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в понедельник, 5 октября. Как рассказали агентству в Министерстве обороны страны, военные вертолеты перехватили воздушное судно в воздушном пространстве Мексики и преследовали его на протяжении сотен миль, пока у него не закончилось топливо и он не разбился. На боту находилось примерно 400 килограммов кокаина.
По данным агентства, за последние несколько месяцев в Центральной Америке и Мексике крушение потерпели уже несколько самолетов, перевозивших контрабанду. Так, две недели назад в джунглях Гватемалы разбился угнанный бизнес-джет, совершавший полет из Мексики к Венесуэлу. В результате два человека погибли, а на борту были обнаружены оружие и наркотики.
В сентябре испанские силовики перехватили у берегов острова Пальма на Канарском архипелаге набитое кокаином судно из Хорватии. У контрабандистов изъяли свыше тонны кокаина, расфасованного в 980 пакетов. Задержаны трое членов экипажа, все они граждане Хорватии.
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Происшествия , Министерство обороны , Мексика
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