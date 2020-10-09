Российская учительница заклеила ученику рот скотчем

Следователи начали проверку по информации в СМИ о том, что в одной из уфимских гимназий учительница ударила учащегося головой о парту, а другому заклеила рот скотчем. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК Р по Башкирии.
"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в уфимской гимназии учительница заклеила одному ученику рот скотчем, а другого ударила головой о парту, кроме того, женщина грубо высказывалась в адрес учеников. По данному факту следственным отделом по Советскому району Уфы СУ СК РФ по республике проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Следователи опросят руководство, педагогический состав и учащихся гимназии, изучат условия обучения. В ходе проверки действиям педагога и руководства образовательного учреждения будет дана правовая оценка, добавили в СК.
По данным прокуратуры Башкирии, учительница заклеила рот ученику 4 класса, ведомство также проводит проверку.