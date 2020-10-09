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В Уфе педагог заклеила ученику рот скотчем и ударила другого 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Российская учительница заклеила ученику рот скотчем
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по информации в СМИ о том, что в одной из уфимских гимназий учительница ударила учащегося головой о парту, а другому заклеила рот скотчем. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК Р по Башкирии.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в уфимской гимназии учительница заклеила одному ученику рот скотчем, а другого ударила головой о парту, кроме того, женщина грубо высказывалась в адрес учеников. По данному факту следственным отделом по Советскому району Уфы СУ СК РФ по республике проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следователи опросят руководство, педагогический состав и учащихся гимназии, изучат условия обучения. В ходе проверки действиям педагога и руководства образовательного учреждения будет дана правовая оценка, добавили в СК.
По данным прокуратуры Башкирии, учительница заклеила рот ученику 4 класса, ведомство также проводит проверку.
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Комментарии
Происшествия , Образование , СКР , Башкортостан , Уфа
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