Российская учительница заклеила ученику рот скотчем

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в уфимской гимназии учительница заклеила одному ученику рот скотчем, а другого ударила головой о парту, кроме того, женщина грубо высказывалась в адрес учеников. По данному факту следственным отделом по Советскому району Уфы СУ СК РФ по республике проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.