Гимназиста вытолкнули из окна школы в Петербурге

Гимназист выпал из окна четвёртого этажа учебного заведения в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Оказалось, что мальчика на перемене случайно толкнул одноклассник в ходе игры.
Пострадавший остался жив, однако госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Он помещён в реанимацию второй городской детской больницы, передают «Невские Новости».
Администрация гимназии пока не комментирует произошедшее. Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники МВД. Проводится опрос очевидцев инцидента, родителей, друзей учеников.