Гимназиста вытолкнули из окна школы в Петербурге

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Гимназист выпал из окна четвёртого этажа учебного заведения в Петроградском районе Санкт-Петербурга . Оказалось, что мальчика на перемене случайно толкнул одноклассник в ходе игры.

Пострадавший остался жив, однако госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Он помещён в реанимацию второй городской детской больницы, передают «Невские Новости».