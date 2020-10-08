Школу РФ наказали за урок с «захватом» детей

Прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в Ишиме за имитацию захвата заложников на уроке ОБЖ. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

Школу наказали на 50 тысяч рублей, директор получила штраф 10 тысяч рублей. Замечание за урок с захватом заложников сделали заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию, а заместителю директора школы и учителю ОБЖ, проводившему урок, объявили выговор.

Внеурочное занятие, которое прошло 4 сентября, было посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время занятия детей ишимской школы понарошку взяли в заложники. Ученики сидели за партами в защитной позе и с руками на затылке. Мужчина в образе террориста находился за столом учителя. Одному мальчику с больным сердцем стало плохо прямо на занятии. Родственникам пришлось забрать его домой и вызвать скорую.