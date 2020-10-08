Руководство «Нафтогаза» обвинили в госизмене

Против руководства украинской энергетической компании-монополиста «Нафтогаз» возбудили уголовное дело о государственной измене.

Глава компании Андрей Коболев рассказал, что получил документы с обвинениями, передаёт РИА Новости. При этом он не знает, когда и кем было открыто дело. По словам Коболева, в «Нафтогазе» восприняли обвинения как приглашение к дискуссии.

Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты, — подчеркнул глава компании.

Коболев добавил, что уже потерял счёт обвинениям в адрес «Нафтогаза».

Ранее NEWS.ru приводил мнение украинского эксперта по энергетике, заявившего, что политика «Нафтогаза» приводит к повышению цен на топливо для украинцев. Компания не выпускает добываемый в стране газ на рынок, отправляя его в подземные хранилища.