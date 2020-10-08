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Ребенок выбросился из окна в присутствии матери 

Вероника Полынина 27 минут назад
Ребенок выбросился из окна в присутствии матери
Фото: ТАСС
В Москве 10-летний мальчик совершил самоубийство из-за угрызений совести после кражи шоколадки из магазина, пишет «Московский комсомолец».
Мальчик был единственным ребенком в семье. В первые годы жизни он страдал серьезным заболеванием. На фоне переживаний из-за здоровья ребенка два года назад его мать парализовало. После этого, по словам знакомых семьи, у мальчика начались странности в поведении.
В день трагедии мальчик и его парализованная мама находились дома одни. Женщина попросила сына сходить в магазин. В супермаркете ребенок украл шоколадку. Выйдя из магазина, он раскаялся в своем поступке и позвонил отцу, который в тот момент находился на работе. Папа не стал ругать сына и сказал, что зайдет в магазин после работы и оплатит шоколадку.
Мальчик пришел домой и, ни слова не говоря матери, отправился на кухню. Женщина стала звать сына, но тот не отвечал. Через некоторое время тело ребенка нашли на газоне перед домом. Спасти мальчика не удалось.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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