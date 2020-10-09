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В Калининграде в подвале жилого дома нашли мешки с человеческими костями

Клопс.Ruиещё 4
1 час назад
В Калининграде в подвале дома довоенной постройки обнаружили мешки с человеческими костями. Об этом "Клопс" сообщил источник в правоохранительных органах.
В России нашли 300 мешков с человеческими костями
Фото: Александр Подгорчук / "Клопс"Александр Подгорчук / "Клопс"
О находке, сделанной в одном из зданий Московского района, стало известно в четверг, 8 октября. Помимо останков, которые были упакованы в 60 мешков, в подвале хранилось оружие, предположительно, времён войны.
На месте работают следователи СКР и полиция. Не исключено, что останки принадлежат погибшим во время Второй мировой.
Происшествия,СКР,Калининград,
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