В России нашли 300 мешков с человеческими костями

В Калининграде в подвале дома довоенной постройки обнаружили мешки с человеческими костями. Об этом "Клопс" сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото: Александр Подгорчук / "Клопс"Александр Подгорчук / "Клопс"
О находке, сделанной в одном из зданий Московского района, стало известно в четверг, 8 октября. Помимо останков, которые были упакованы в 60 мешков, в подвале хранилось оружие, предположительно, времён войны.
На месте работают следователи СКР и полиция. Не исключено, что останки принадлежат погибшим во время Второй мировой.