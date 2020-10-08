Опубликованы результаты независимой экспертизы тела Тесака

Независимый эксперт Елена Кучина, осмотрев тело Максима Марцинкевича в гробу, и исследовав его посмертные фото, пришла к выводу, что Тесак не мог покончить с собой, сообщает «Пятый канал». Таким образом спецаилист опровергла официальную версию о самоубийстве.

Фото: ТАСС ТАСС

Кучина провела исследование по просьбе адвоката Алексея Михальчика, который представляет интересы родственников Тесака. Эксперт обратила внимание, что плечевые суставы Марцинкевича в момент смерти были отведены назад. Это, по ее мнению, указывает на то, что 36-летний заключенный не мог самостоятельно нанести себе травмы головы: около ушей и на челюсти.

«Причинение ран самостоятельно — не представляется возможным», - говорится в экспертном заключении.

Специалист также отметила, что на теле Тесака есть повреждения, характерные для электрошокера. Также у Марцинкевича на момент смерти отсутствовали ногти на больших пальцах ног, а на переносице и в теменной области были ссадины.

При этом Кучина указала, что при вскрытии судебно-медицинские эксперты допустили ряд грубых нарушений.