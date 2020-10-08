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МВД направило шесть запросов в Германию, Швецию и Францию по ситуации с Навальным 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МВД РФ направило запросы в страны ЕС по Навальному
Фото: РИА Новости
МВД России направило шесть запросов в компетентные органы Германии, Швеции и Франции по ситуации, которая связана с госпитализацией Алексея Навального, ни на один из них ответ не был представлен. Об этом ТАСС сообщил замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

"Всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, один запрос в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос в компетентные органы Французской Республики. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа", — сказал он.

Потапов также добавил, что в настоящее время для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, были опрошены более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения.
В МВД отметили, что к сотрудникам ФБК, сопровождавшим Навального в Томске, остается много вопросов. Полицейские хотят опросить сопровождавшую Навального в Сибири Марию Певчих в рамках проверки информации о его возможном отравлении. При этом в МВД отметили, что Певчих не работает в ФБК. При досмотре Певчих, улетавшей из Новосибирска в Германию, никакой бутылки с водой не было обнаружено, сообщает ведомство.
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Комментарии
Происшествия , Мария Певчих , Алексей Навальный , МВД , Германия , Франция , Швеция
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