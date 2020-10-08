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СК завершил расследование дела создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова 

ТАСС и ещё 3 57 минут назад
Завершено расследование дела «Омбудсмена полиции»
Фото: ТАСС
Московские следователи завершили расследование уголовного дела создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Воронцова, — сообщает СК. — Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".

В ходе задержания 7 мая у Воронцова были изъяты более 3 млн рублей. На 19 млн рублей на его банковских счетах наложен арест. Он обвиняется в вымогательстве, нескольких эпизодах распространения порнографических материалов, клевете и восьми эпизодах оскорбления представителя власти.
По данным следствия, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тыс. рублей у московского экс-полицейского за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал фото в соцсети. Тоже самое он совершил в сентябре 2018 года и в отношении другого полицейского в феврале 2020 года. Кроме того, в своем паблике Воронцов публиковал оскорбления полицейских и ложные сведения, порочащие честь и достоинство подмосковного адвоката.
Ранее было прекращено уголовное дело в отношении экс-администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова в связи с истечением срока давности.
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Происшествия , Владимир Воронцов , Генпрокуратура РФ , СКР , Москва
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