Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Изнасиловавшему ребенка росгвардейцу грозит 20 лет 

Павел Тиунов 1 час назад
Изнасиловавшему ребенка росгвардейцу грозит 20 лет
Фото: РИА Новости
На лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова, которого ранее обвинили в изнасиловании 11-летнего мальчика, завели еще два уголовных дела, сообщает «Комсомольская правда». Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел 3 сентября. 24-летний Сухроб Еров, который проходит службу на Дальнем Востоке, проводил в Пермском крае свой отпуск. Проезжая по 3-ей Мачтовой улице в Перми, он остановился у частного дома и попросил 11-летнего мальчика показать ему выезд из города. Мать ребенка не позволила своему сыну сесть в автомобиль к незнакомцу.
Тогда Еров затащил женщину с 3-ей группой инвалидности в дом и попытался изнасиловать. Мальчик заявил, что сделает всё, только чтобы его мать оставили в покое. Еров, по версии следствия, надругался над ребенком и скрылся с места преступления.
Изначально в отношении росгвардейца было заведено уголовное дело за изнасилование несовершеннолетнего. Недавно к обвинению были добавлены статьи за «покушение на изнасилование» женщины и за «незаконное проникновение в жилище».

«Он не отрицает того, что совершил в отношении ребенка», — заявила адвокат потерпевших Анастасия Шардакова.

Еров отвергает два других обвинения. Расследование продолжается.
Комментарии
Происшествия , Росгвардия , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разин разоблачил блеф Кудрявцевой и Гордон
Разин разоблачил блеф Кудрявцевой и Гордон
Армения и Азербайджан могут придти к перемирию
Армения и Азербайджан могут придти к перемирию
Беспилотник сбросил бомбу на Степанакерт
Беспилотник сбросил бомбу на Степанакерт
Школьница сорила деньгами с балкона ради статуса богатой
Школьница сорила деньгами с балкона ради статуса богатой
Видео
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение