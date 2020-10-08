Изнасиловавшему ребенка росгвардейцу грозит 20 лет 

На лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова, которого ранее обвинили в изнасиловании 11-летнего мальчика, завели еще два уголовных дела, сообщает «Комсомольская правда». Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел 3 сентября. 24-летний Сухроб Еров, который проходит службу на Дальнем Востоке, проводил в Пермском крае свой отпуск. Проезжая по 3-ей Мачтовой улице в Перми, он остановился у частного дома и попросил 11-летнего мальчика показать ему выезд из города. Мать ребенка не позволила своему сыну сесть в автомобиль к незнакомцу.

Тогда Еров затащил женщину с 3-ей группой инвалидности в дом и попытался изнасиловать. Мальчик заявил, что сделает всё, только чтобы его мать оставили в покое. Еров, по версии следствия, надругался над ребенком и скрылся с места преступления.

Изначально в отношении росгвардейца было заведено уголовное дело за изнасилование несовершеннолетнего. Недавно к обвинению были добавлены статьи за «покушение на изнасилование» женщины и за «незаконное проникновение в жилище».

«Он не отрицает того, что совершил в отношении ребенка», — заявила адвокат потерпевших Анастасия Шардакова.

Еров отвергает два других обвинения. Расследование продолжается.