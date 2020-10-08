Дацик освобожден досрочно

Националист Вячеслав Дацик будет досрочно освобожден из колонии, где он отбывал наказание за незаконное пересечение границы. Сегодня Тосненский районный суд Ленинградской области удовлетворил его ходатайство.

Вячеслав Дацик был осужден на один год за попытку пересечь границу России Эстонии , напоминает КоммерсантЪ. Рыжий Тарзан, как называют известного националиста и бойца без правил, был осужден в июне этого года. Если решение суда не будет обжаловано, то 13 октября оно вступит в законную силу и Дацик выйдет на свободу. И уже не в первый раз.

По заверению адвокатов и супруги Дацика, границу он пересек случайно, когда с лодки показывал своему товарищу Дмитрию Вечкину как можно добраться до Нарвы. По их словам, лодку просто снесло течением, и они оказались заграницей. К слову, Вечкин также был осужден на один год, будет ли он также освобожден условно-досрочно пока не сообщается.