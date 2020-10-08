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Российские коммунальщики обрушили потолок в жилом доме 

Lenta.ru 52 минуты назад
Коммунальщики обрушили потолок в жилом доме
Фото: Вести. Приморье
Сотрудники коммунальной службы во Владивостоке, которые долгое время отказывались проводить ремонт в разрушающемся доме, обрушили там потолок. Один из них упал вместе с перекрытием и оказался под завалом, передает «Вести Приморье».
Мужчина занимался на чердаке ремонтом протекающей крыши. По словам местной жительницы, во время дождя щели в перекрытии увеличились и привели к обрушению. Сотрудник управляющей компании (УК) рухнул вместе с потолком на лестничную клетку. Жильцы разгребли завал и вытащили пострадавшего. Его увезли в больницу на скорой помощи. Однако произошедшее не удивило директора компании Наталью Моторину.

«У нас сплошь и рядом. Вы плохо знаете Владивосток, обваливаются много домов. И что?» — заявила женщина.

Оказалось, что жилой дом построили в 1950-е годы, а последний раз его ремонтировали более 40 лет назад. Администрация не признает здание аварийным и не делает там капитальный ремонт. Жильцам посоветовали повлиять на ситуацию самостоятельно либо провести экспертизу здания, либо отправить заявку через УК и ждать решения фонда капремонта, который выделяет деньги. На данный момент дыру, откуда упал коммунальщик, заделали. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.
В сентябре 2020 года подобный случай произошел в Ростове-на-Дону. На крыше жилого дома проводили ремонтные работы и проломили перекрытие. Камни и плитка упали в ванной комнате одного их жильцов, который незадолго до происшествия вышел оттуда на кухню. Дыру в потолке ремонтировать не стали и закрыли строительным мусором.
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Происшествия , Владивосток
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