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Стало известно о страшной болезни утонувшего актера 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стало известно о страшной болезни утонувшего актера
Фото: Instagram
Смерть Рената Кафиятуллина в бассейне фитнес-клуба могла быть вызвана генетическим заболеванием актера. Об этом со ссылкой на директора клуба пишет РЕН ТВ.
Как сообщал «Рамблер», Ренат Кафиятуллин пришел в бассейн вечером 7 октября и потерял сознание во время плавания. СМИ сообщили, что сотрудники спортивного комплекса попытались реанимировать его, но безуспешно.
По словам директора фитнес-клуба, актер потерял сознание не резко.

«Он уже под водой продолжал двигаться. По бортику шел тренер, он посмотрел, все ли нормально, но тот уже не реагировал. Сразу достали и начали качать», — пояснил он.

При этом глава клуба подчеркнул, что потеря создания актером могла быть связана с тем, что он болел.

«У него какое-то генетическое заболевание. Блуждающие опухоли или какие-то боли в головном мозге. И эта опухоль может привести к тому, что он теряет сознание», — рассказал он.

В клубе также отметили, что приступ могло спровоцировать сочетание тренировки с посещением сауны.
Смерть актера в бассейне: подробности трагедии
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Происшествия , РЕН ТВ
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