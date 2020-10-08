У Тесака увидели не характерные для суицида следы

Независимый эксперт успела осмотреть тело националиста Максима Марцинкевича перед его похоронами на Кунцевском кладбище в Москве и зафиксировала на нем повреждения, нехарактерные для самоубийства. Об этом ТАСС рассказал адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
"У нас были сомнения в объективности доследственной проверки и экспертизы, проведенных в Челябинске. По нашей инициативе за несколько часов до погребения тело исследовала независимый эксперт ООО "Судебно-медицинский эксперт" Елена Кучина. Она обнаружила на теле погибшего рубцы, синяки и порезы, а также следы выдранных ногтей. Также она зафиксировала, что странгуляционную борозду на шее Марцинкевича вырезали, а потом зашили", — рассказал он.
По его словам, эксперт также проанализировала фотографии, сделанные после обнаружения тела в камере СИЗО.
"Осмотрев цвет странгуляционной борозды на фото и другие повреждения, эксперт пришла к выводу, что Марцинкевича могли убить, его смерть не была добровольной", — сказал адвокат.
Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и считает, что она не носит криминальный характер. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.