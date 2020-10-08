У Тесака увидели не характерные для суицида следы

"У нас были сомнения в объективности доследственной проверки и экспертизы, проведенных в Челябинске. По нашей инициативе за несколько часов до погребения тело исследовала независимый эксперт ООО "Судебно-медицинский эксперт" Елена Кучина. Она обнаружила на теле погибшего рубцы, синяки и порезы, а также следы выдранных ногтей. Также она зафиксировала, что странгуляционную борозду на шее Марцинкевича вырезали, а потом зашили", — рассказал он.