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Вынесен приговор убийце ветерана в Рязани 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Вынесен приговор убийце ветерана в Рязани
Фото: РИА Новости
Суд вынес приговор 21-летнему Максиму Куприну, обвиняемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по рязанской области.
Молодой человек признан виновным по статьям о разбое и убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, указано в сообщении. Он приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания наказания.
По данным следствия, в сентябре 2019 года Куприн пришел в квартиру к ветерану и его жене, где нанес им травмы молотком. После этого молодой человек похитил из квартиры деньги и иное имущество супругов на сумму около 18 тысяч рублей. Пострадавшие скончались на месте.
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Происшествия , Криминал , Убийство , ФСИН , Рязань
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