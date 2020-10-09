Вынесен приговор убийце ветерана в Рязани 

Суд вынес приговор 21-летнему Максиму Куприну, обвиняемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани . Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по рязанской области.

Молодой человек признан виновным по статьям о разбое и убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, указано в сообщении. Он приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания наказания.

По данным следствия, в сентябре 2019 года Куприн пришел в квартиру к ветерану и его жене, где нанес им травмы молотком. После этого молодой человек похитил из квартиры деньги и иное имущество супругов на сумму около 18 тысяч рублей. Пострадавшие скончались на месте.