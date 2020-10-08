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Дерево убило рабочего в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Дерево убило рабочего в Москве
Фото: ТАСС
Рабочий погиб в Москве в результате падения на него дерева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Вчера в деревне Десна на территории садоводческого товарищества Родник-1 в Новой Москве группа рабочих проводила на огороженной стоп-лентой территории спил деревьев ради прокладки газовых труб. В определенный момент один из них зашел за ограждение. В это время на него упала восьмиметровая ель. 57-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

«Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) внезапно выскочил из-за высокого бурьяна, когда дерево уже начало падать. Предотвратить трагедию было нереально», — рассказал прораб.

Он сообщил, что не понимает, зачем рабочий зашел за ограждение. Также прораб подчеркнул, что все рабочие были не раз предупреждены о небезопасности нахождения в зоне распилочных работ. В свою очередь, коллеги Андрея рассказали, что тот проживал один и порой употреблял алкогольные напитки.
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Происшествия , Москва
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