Бизнесменов застрелили в Подмосковье 

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В колодце в подмосковном Одинцове были найдены тела двух бизнесменов из Звенигорода . Об этом сообщает СК России по региону.

По данным ведомства, поиски были начаты после того, как в правоохранительные органы обратились родственники одного из предпринимателей.

«В результате был обнаружен автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения», — отмечается в сообщении.

Тело мужчины и его компаньона с огнестрельными ранениями в итоге были найдены на дне колодца в Одинцово.

«По подозрению на причастность к совершенному двойному убийству задержан 64-летний предприниматель из г. Звенигорода. Основной рассматриваемой версией является убийство, совершенное на почве конфликта из-за земельного участка», — подчеркнул следком.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство», отметили в ведомстве.

По данным издания «Подмосковье сегодня», в колодце были обнаружены тела Андрея Родионова и его компаньона Юрия Краснопольского. Их возможный убийца вынашивал план мести за то, что предприниматели сумели отобрать у него «весь бизнес», в том числе баню, автомойку и кафе.

«Рамблер» писал, что ранее в Дмитрове был убит бизнесмен. Ему три раза выстрелили в голову из револьвера.