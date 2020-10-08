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Бизнесменов застрелили в Подмосковье 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Бизнесменов застрелили в Подмосковье
Фото: depositphotos.com
В колодце в подмосковном Одинцове были найдены тела двух бизнесменов из Звенигорода. Об этом сообщает СК России по региону.
По данным ведомства, поиски были начаты после того, как в правоохранительные органы обратились родственники одного из предпринимателей.

«В результате был обнаружен автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения», — отмечается в сообщении.

Тело мужчины и его компаньона с огнестрельными ранениями в итоге были найдены на дне колодца в Одинцово.

«По подозрению на причастность к совершенному двойному убийству задержан 64-летний предприниматель из г. Звенигорода. Основной рассматриваемой версией является убийство, совершенное на почве конфликта из-за земельного участка», — подчеркнул следком.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство», отметили в ведомстве.
По данным издания «Подмосковье сегодня», в колодце были обнаружены тела Андрея Родионова и его компаньона Юрия Краснопольского. Их возможный убийца вынашивал план мести за то, что предприниматели сумели отобрать у него «весь бизнес», в том числе баню, автомойку и кафе.
«Рамблер» писал, что ранее в Дмитрове был убит бизнесмен. Ему три раза выстрелили в голову из револьвера.
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Происшествия , Андрей Родионов , МВД , Звенигород , Московская область
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