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В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты 

Lenta.ru 14 минут назад
В Дагестане упала и взорвалась неопознанная ракета
Фото: «Будни Кавказа»
В Агульском районе Дагестана сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты. По данным портала «Будни Кавказа», она упала примерно в десяти километрах от села Чираг.
По словам местных жителей, от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва и обнаружили воронку диаметром 15-20 метров, а также, предположительно, обломки ракеты.
На опубликованных кадрах запечатлена воронка глубиной примерно два метра, вокруг ямы выжжена трава.
Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет. Информация о взрыве и падении ракеты также не приводится в других источниках.
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Происшествия , Республика Дагестан
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