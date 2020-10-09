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Автомобиль Атамбаева обстреляли после митинга в Бишкеке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 21 минуту назад
Автомобиль бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамабаева попытались обстрелять после того, как тот начал уезжать с митинга в центре Бишкека.
В момент, когда Атамбаев и другие оппозиционные лидеры сели в машину, неизвестный выстрелил несколько раз в сторону машины, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщения очевидцев.
В Сети также опубликовали видеозапись с этим инцидентом.
Также в ходе митингов пострадал член партии «Ата Мекен» и оппозиционер Тилек Токтогазиев, передает «Sputnik Киргизия».
Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
Токтогазиева выдвигали на пост вице-премьер-министра от четырех партий — «Ата Мекен», «Бир бол», «Республика», «Реформа».
В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.
Перед этим Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.
Вместе с тем бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Алмазбек Атамбаев , Сооронбай Жээнбеков , Бир Бол , ФСИН , Ата-Мекен , ИА Sputnik , Интерфакс , Кыргызстан
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